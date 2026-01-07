ब्रह्मांड से आ रहे अदृश्य कणों को अब पहचान लेगा भारत, ISRO ने बनाया 3 किलो का जादुई ‘डस्ट डिटेक्टर’

इसरो के अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) के वैज्ञानिकों के बनाए गए पहले स्वदेश उपकरण, डस्ट एक्सपेरिमेंट (डीईएक्स) ने यह अद्भुत खोज की है। इसरो ने कहा है कि यह कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर पृथ्वी के अलावा शुक्र, चंद्रमा और मंगल ग्रह के वातावरण में भी प्रवेश करने वाले अंतरग्रहीय धूलकणों का पता लगाने में सक्षम है। इससे उन ग्रहों पर भी उल्कापात या धूलकणों की बौछार का पता लगाया जा सकेगा, जहां वातावरण नहीं है या वातावरण अत्यंत घना है। यह उपलब्धि भविष्य के मानव युक्त चंद्र या मानव युक्त मंगल मिशनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।