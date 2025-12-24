ISRO आज लॉन्च करेगा 6.5 टन वजनी BlueBird-6 सैटेलाइट, उपग्रहों से सीधे जुड़ेंगे मोबाइल

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 में 45 से 60 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना है। अत्याधुनिक उपग्रहों के जरिए कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि बाजार में उपलब्ध एंड्राइड फोन पर ही उपग्रहों के जरिए सीधे संचार सेवाएं मिले। इसके लिए हैंडसेट में कोई अतिरिक्त हार्डवेयर नहीं लगाना पड़े। इन उपग्रहों के जरिए धरती के किसी भी कोने में हर किसी को, हर समय 4 जी और 5 जी वॉयस, वीडियो कॉल, टेक्स्ट, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं प्रदान की जाएंगी।