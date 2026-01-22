हर ब्लाइंड स्पॉट पर नजर रखेंगे ISRO के 52 एडवांस्ड सैटेलाइट्स, दुश्मनों की चाल होगी नाकाम

SBS-3 परियोजना भारत को अत्याधुनिक ISR क्षमता देगी, जिससे दुश्मन की गतिविधियों की पहले से चेतावनी मिलेगी और सेना को रणनीतिक तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा। यह 52 उन्नत निगरानी उपग्रहों का नेटवर्क तैयार कर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सैन्य व समुद्री ताकत को मजबूत बनाएगी, साथ ही सीमाओं पर निरंतर उच्च-रिज़ॉल्यूशन निगरानी सुनिश्चित करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के सबकों के बाद भारत अंतरिक्ष में अपनी "आंखें" तेजी से मजबूत कर रहा है, ताकि रात-दिन और हर मौसम में कोई ब्लाइंड स्पॉट न रहे। यह ₹26,968 करोड़ की योजना ISRO और निजी क्षेत्र के सहयोग से चल रही है, जो रक्षा क्षमताओं को नई ऊँचाई देगी।