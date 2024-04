कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा- 'हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं'

Lok Sabha Elections 2024: 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा (Pran Pratishta of Ram Lala) हुई। इस आयोजन में कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रित किया गया था लेकिन पार्टी ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खुलकर अपनी बात रखी। पढ़ने के लिए क्लिक करें...

Why Congress Party rejected the invitation to participation in Pran Pratistha of Ram Lala: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को इस साल जनवरी में अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को "सम्मानपूर्वक अस्वीकार" करने के पार्टी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए "राजनीतिक" कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्य भगवान राम के उपासक हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य भगवान राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का नेतृत्व किया था।