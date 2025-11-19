Patrika LogoSwitch to English

‘दिल्ली में बम नहीं फट रहा तो यहां पर ब्लास्ट हो रहा है’, उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना गुनाह माना जाता है। 

जम्मू

image

Ashib Khan

Nov 19, 2025

सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना (Photo-IANS)

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बम नहीं फट रहा तो यहां पर ब्लास्ट हो रहा है। बेगुनाह लोग अपनी जान गवाह रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पर ताज़ियत के लिए गया। हम चाहते हैं कि ये सब रुके। पिछले 30-35 सालों में जम्मू-कश्मीर में बहुत खून-खराबा हुआ है। हमें 2019 में बताया था कि ये सब रुक जाएगा, लेकिन केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद भी कुछ नहीं बदला।

‘दिल्ली धमाके के लिए कुछ लोग जिम्मेदार’

सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके लिए मुट्ठी भर लोग ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई मानो हम सब दोषी हों, मानो हम सब इसमें शामिल हों। आज दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना गुनाह माना जाता है। 

उन्होंने आगे कहा कि जब मेरे साथ ज़्यादा सुरक्षाकर्मी नहीं होते, तो मैं भी सोचता हूं कि गाड़ी निकालूं या नहीं; मुझे नहीं पता कि कौन मुझे रोकेगा और पूछेगा कि मैं कहाँ से हूँ और वहाँ क्या कर रहा हूँ।

सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह नौगाम विस्फोट से प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं।

फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी से खड़ा हुआ विवाद

बता दें कि दिल्ली कार धमाके को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था, जिसके बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया। दरअसल, फारूक अब्दुल्ला ने उन कारणों की जांच करने का आह्वान किया था कि डॉक्टरों ने "यह रास्ता" क्यों अपनाया।

NC नेता अब्दुल्ला ने कहा था कि जिम्मेदार लोगों से पूछिए कि इन डॉक्टरों को यह रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या कारण था? इसकी गहन जांच और अध्ययन की जरूरत है।" वहीं उन्होंने नवीनतम आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के परिणामस्वरूप एक और ऑपरेशन सिंदूर होने की संभावना पर चिंता जताई।

