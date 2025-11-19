‘दिल्ली में बम नहीं फट रहा तो यहां पर ब्लास्ट हो रहा है’, उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बम नहीं फट रहा तो यहां पर ब्लास्ट हो रहा है। बेगुनाह लोग अपनी जान गवाह रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पर ताज़ियत के लिए गया। हम चाहते हैं कि ये सब रुके। पिछले 30-35 सालों में जम्मू-कश्मीर में बहुत खून-खराबा हुआ है। हमें 2019 में बताया था कि ये सब रुक जाएगा, लेकिन केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद भी कुछ नहीं बदला।