जम्मू-कश्मीर: आतंकवाद से जुड़े आरोपों में 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ( File Photo Credit - IANS)
आतंकवादियों से संबंध होने और उनकी मदद करने के आरोपों के बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पांच सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। नौकरी से निकाले गए इन पांच कर्मचारियों में शिक्षक, लैब तकनीशियन, सहायक लाइन मैन और वन विभाग का कर्मी व चालक शामिल है।
खास बात है कि इन्हें संविधान के अनुच्छेद 311(2) सी के तहत बिना औपचारिक जांच के बर्खास्त किया गया है। इन पर लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आंतकी संगठनों के लिए काम करने का आरोप है। उपराज्यपाल 2020 से अब तक कुल 85 सरकारी कर्मियों को आतंकियों से लिंक होने के कारण बर्खास्त कर चुके हैं।
कठुआ के बिलावर में मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस, एसओजी और सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। शाम तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इससे पहले 7 जनवरी को भी सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी,लेकिन अंधेरा और घने जंगल का फायदा उठा कर आतंकी भाग निकले थे।
