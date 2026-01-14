जम्मू-कश्मीर: आतंकवाद से जुड़े आरोपों में 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त

कठुआ के बिलावर में मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस, एसओजी और सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। शाम तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इससे पहले 7 जनवरी को भी सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी,लेकिन अंधेरा और घने जंगल का फायदा उठा कर आतंकी भाग निकले थे।