जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन ही जोरदार हंगामा, NHM कर्मचारियों के मुद्दे पर भिड़े BJP विधायक

Jammu Kashmir Assembly Session: श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र सोमवार, 21 सितंबर को शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन सदन में जोरदार हंगामा और नारेबाजी हुई। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों, बिजली दरों और दैनिक वेतनभोगियों से जुड़े मुद्दे उठाए। भाजपा विधायक हाथों में पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे और सरकार से इन मामलों में हस्तक्षेप की मांग की। इस दौरान सदन में सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और मामला हाथापाई जैसी स्थिति तक पहुंच गया। हालात बिगड़ने पर मार्शलों को हस्तक्षेप करना पड़ा।