Jammu Kashmir: आतंकियों के साथ एनकाउंटर में 1 JCO समेत 5 जवान शहीद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में सेना ( Indian Army ) को बड़ा झटका लगा है। आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक जेसीओ ( Junior Commissioned Officer ) समेत पांच सेना के जवान शहीद हो गए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक पुंछ ( Poonch ) इलाके में सर्च अभियान के दौरान अचानक आतंकियों ने सेना के जवानों पर हमला बोल दिया। इस दौरान दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में एस जेसीओ समेत पांच जवान शहीद हो गए हैं।

#Correction: The JCO & four soldiers have lost their lives during a counter-terror operation in Poonch* sector in J&K, say Sources