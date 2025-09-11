Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बेटा CM और खुद पूर्व सीएम फिर भी AAP नेता से मिलने की नहीं मिली इजाजत, गेट पर ही मच गया सियासी बवाल

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में आप विधायक मेहराज मलिक को गिरफ्तार करने के विरोध में संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। इससे पहले सुरक्षा बलों ने उसे सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया।

श्रीनगर

Ashib Khan

Sep 11, 2025

पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को AAP नेता संजय सिंह से नहीं मिलने दिया (Photo- X Sanjay Singh)

Jammu Kashmir Politics: जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक को पीएसए के गिरफ्तार करने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। यह बवाल उस समय और बढ़ गया जब AAP सांसद संजय सिंह और दिल्ली के विधायक इमरान हुसैन को पुलिस ने सर्किट हाउस में हिरासत में ले लिया। दरअसल, दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेहराज मलिक को गिरफ्तार करने के मुद्दे को उठाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रद्द

बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह और विधायक इमरान हुसैन की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन सर्किट हाउस से बाहर निकलने से पहले पुलिस ने गेट बंद कर दिए और दोनों नेताओं को हिरासत में लिया। इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द हो गई। 

फारूक अब्दुल्ला को नहीं मिलने दिया

संजय सिंह को नजरबंद करने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने अब्दुल्ला को संजय सिंह से नहीं मिलने दिया। AAP नेताओं को नजरबंद करने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे इस बात का अफ़सोस है कि ऐसी कार्रवाई हो रही है। सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। संजय सिंह अपने गिरफ़्तार विधायक के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली से यहाँ आए थे।

राज्यपाल से की ये अपील

उन्होंने आगे कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि जब मैं उनसे सिर्फ़ उनका हालचाल पूछने गया था, कोई राजनीतिक बयान देने नहीं, तो उन्हें गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया। मैं उपराज्यपाल से अनुरोध करूंगा कि लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाए और काम उन्हीं सीमाओं के भीतर रहे।

AAP ने बीजेपी पर साधा निशाना

पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को आप नेताओं से नहीं मिलने देने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- पूर्व मुख्यमंत्री जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता हैं, उन्हें भी संजय सिंह से उन्ही के राज्य में मिलने नहीं दिया जा रहा? ये सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही है।

संजय सिंह ने भी किया पोस्ट

AAP सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- बहुत दुःख की बात है जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला पुलिस द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की ख़बर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट में आये उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है?

Published on:

11 Sept 2025 02:43 pm

बेटा CM और खुद पूर्व सीएम फिर भी AAP नेता से मिलने की नहीं मिली इजाजत, गेट पर ही मच गया सियासी बवाल

