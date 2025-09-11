बेटा CM और खुद पूर्व सीएम फिर भी AAP नेता से मिलने की नहीं मिली इजाजत, गेट पर ही मच गया सियासी बवाल

Jammu Kashmir Politics: जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक को पीएसए के गिरफ्तार करने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। यह बवाल उस समय और बढ़ गया जब AAP सांसद संजय सिंह और दिल्ली के विधायक इमरान हुसैन को पुलिस ने सर्किट हाउस में हिरासत में ले लिया। दरअसल, दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेहराज मलिक को गिरफ्तार करने के मुद्दे को उठाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी।