जम्मू-कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मुस्तैद सुरक्षाबलों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना सांबा के रामगढ़ सेक्टर की है। रात के घने अंधेरे और कोहरे का लाभ उठाकर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया चोरी-छिपे भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, सीमा पर तैनात BSF के जवान आधुनिक 'थर्मल इमेजिंग तकनीक' के जरिए निरंतर निगरानी कर रहे थे। जैसे ही घुसपैठिए ने संदिग्ध हरकत की, वह जवानों की नजर में आ गया। जवानों ने उसे सरेंडर करने के लिए ललकारा, लेकिन उसने रुकने के बजाय छिपने और वापस भागने का प्रयास किया। इसके बाद जवानों ने तत्काल गोलीबारी की, जिसमें घुसपैठिया मौके पर ही ढेर हो गया।