8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पैसा आया होगा तो वापस कर दूंगा- RTI से सामने आई दो पेंशन लेने की बात तो बोले जदयू नेता

आरटीआई में भोला यादव, उपेंद्र प्रसाद सिंह, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सर्राफ, संजय सिंह, सतीश चंद्र दुबे, नीतीश मिश्रा और बजेंद्र प्रसाद यादव का नाम है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Dec 08, 2025

RTI में मंत्रियों का पेंशन लेने का हुआ खुलासा

RTI में मंत्रियों का पेंशन लेने का हुआ खुलासा (Photo-IANS)

RTI से एक जानकारी सामने आने के बाद एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, मोदी सरकार के मंत्री के अलावा नीतीश के मंत्री भी सैलरी के साथ सरकार से पेंशन ले रहे हैं। इस लिस्ट में बिहार सरकार में मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, देवेश चंद्र ठाकुर, नीतीश मिश्रा और सतीश चंद्र दूबे का नाम भी है। हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि अगर इस प्रकार का कोई भी पैसा मेरे खाते में आया है तो मैं वापस कर दूंगा। 

किन-किन नेताओं का नाम आया सामने?

बता दें कि इस आरटीआई में भोला यादव, उपेंद्र प्रसाद सिंह, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सर्राफ, संजय सिंह, सतीश चंद्र दुबे, नीतीश मिश्रा और बजेंद्र प्रसाद यादव का नाम है।

कौन कितनी ले रहा पेंशन

उपेंद्र कुशवाहा 2005 से 47,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा उन्हें राज्यसभा MP के तौर पर सैलरी भी मिलती है। सतीश चंद्र दुबे 2019 से 59 हजार रुपये पेंशन ले रहे हैं। वहीं बिजेंद्र प्रसाद यादव 2005 से 10 हजार रुपये पेंशन ले रहे हैं। 2005 से उपेंद्र कुशवाहा 45 हजार, 2020 से देवेश चंद्र ठाकुर 86 हजार, 2020 से ललन कुमार सर्राफ 50 हजार, 2018 से संजय सिंह 68 हजार और 2015 से नीतीश मिश्रा 43 हजार रुपये पेंशन ले रहे हैं।

पेंशन पर क्या बोले जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर?

जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने वेतन के साथ पेंशन के सवाल पर कहा, “मैंने पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे पेंशन मिला होगा। एक बार चेक कर लेते हैं; अगर मेरे खाते में इस प्रकार का कोई पैसा आया होगा तो मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा।” बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं।

क्या बोले नीतीश मिश्रा?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा ने पेंशन से जुड़े सवाल पर कहा, “मुझे एक महीने की पेंशन मिलाी थी, लेकिन उसके बाद नहीं मिली। कारण पूछने पर विधानसभा सचिवालय ने बताया कि कुछ समस्या है, इसलिए भुगतान रोक दिया गया। कुछ समय बाद जब मैं विधायक बन गया, तो वेतन ले रहा हूँ, इसलिए पेंशन क्यों लूँ?” नीतीश मिश्रा को पढ़े‑लिखे नेताओं में गिना जाता है और वे बिहार सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं।

नियम क्या है?

नियम के मुताबिक, सैलरी के साथ पेंशन नहीं ली जा सकती। अगर किसी एक घर से सैलरी मिल रही है, तो पहले से मिल रही पेंशन बंद हो जाती है। पेंशन पाने के लिए, एक लिखित एप्लीकेशन देनी होती है, जिसमें यह बताना होता है कि वह राज्य या केंद्र सरकार में कहीं भी काम नहीं कर रहा है।

ये भी पढ़ें

बंकिम चंद्र को लेकर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि संसद में हो गया विरोध, फिर मानी अपनी गलती
राष्ट्रीय
Saugat Roy, Prime Minister Modi, Bankim Babu, Bankim Da,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Dec 2025 06:51 pm

Hindi News / National News / पैसा आया होगा तो वापस कर दूंगा- RTI से सामने आई दो पेंशन लेने की बात तो बोले जदयू नेता

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.