पैसा आया होगा तो वापस कर दूंगा- RTI से सामने आई दो पेंशन लेने की बात तो बोले जदयू नेता

उपेंद्र कुशवाहा 2005 से 47,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा उन्हें राज्यसभा MP के तौर पर सैलरी भी मिलती है। सतीश चंद्र दुबे 2019 से 59 हजार रुपये पेंशन ले रहे हैं। वहीं बिजेंद्र प्रसाद यादव 2005 से 10 हजार रुपये पेंशन ले रहे हैं। 2005 से उपेंद्र कुशवाहा 45 हजार, 2020 से देवेश चंद्र ठाकुर 86 हजार, 2020 से ललन कुमार सर्राफ 50 हजार, 2018 से संजय सिंह 68 हजार और 2015 से नीतीश मिश्रा 43 हजार रुपये पेंशन ले रहे हैं।