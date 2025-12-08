पैसा आया होगा तो वापस कर दूंगा- RTI से सामने आई दो पेंशन लेने की बात तो बोले जदयू नेता

RTI में मंत्रियों का पेंशन लेने का हुआ खुलासा (Photo-IANS)
RTI से एक जानकारी सामने आने के बाद एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, मोदी सरकार के मंत्री के अलावा नीतीश के मंत्री भी सैलरी के साथ सरकार से पेंशन ले रहे हैं। इस लिस्ट में बिहार सरकार में मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, देवेश चंद्र ठाकुर, नीतीश मिश्रा और सतीश चंद्र दूबे का नाम भी है। हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि अगर इस प्रकार का कोई भी पैसा मेरे खाते में आया है तो मैं वापस कर दूंगा।
बता दें कि इस आरटीआई में भोला यादव, उपेंद्र प्रसाद सिंह, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सर्राफ, संजय सिंह, सतीश चंद्र दुबे, नीतीश मिश्रा और बजेंद्र प्रसाद यादव का नाम है।
उपेंद्र कुशवाहा 2005 से 47,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा उन्हें राज्यसभा MP के तौर पर सैलरी भी मिलती है। सतीश चंद्र दुबे 2019 से 59 हजार रुपये पेंशन ले रहे हैं। वहीं बिजेंद्र प्रसाद यादव 2005 से 10 हजार रुपये पेंशन ले रहे हैं। 2005 से उपेंद्र कुशवाहा 45 हजार, 2020 से देवेश चंद्र ठाकुर 86 हजार, 2020 से ललन कुमार सर्राफ 50 हजार, 2018 से संजय सिंह 68 हजार और 2015 से नीतीश मिश्रा 43 हजार रुपये पेंशन ले रहे हैं।
जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने वेतन के साथ पेंशन के सवाल पर कहा, “मैंने पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे पेंशन मिला होगा। एक बार चेक कर लेते हैं; अगर मेरे खाते में इस प्रकार का कोई पैसा आया होगा तो मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा।” बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा ने पेंशन से जुड़े सवाल पर कहा, “मुझे एक महीने की पेंशन मिलाी थी, लेकिन उसके बाद नहीं मिली। कारण पूछने पर विधानसभा सचिवालय ने बताया कि कुछ समस्या है, इसलिए भुगतान रोक दिया गया। कुछ समय बाद जब मैं विधायक बन गया, तो वेतन ले रहा हूँ, इसलिए पेंशन क्यों लूँ?” नीतीश मिश्रा को पढ़े‑लिखे नेताओं में गिना जाता है और वे बिहार सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं।
नियम के मुताबिक, सैलरी के साथ पेंशन नहीं ली जा सकती। अगर किसी एक घर से सैलरी मिल रही है, तो पहले से मिल रही पेंशन बंद हो जाती है। पेंशन पाने के लिए, एक लिखित एप्लीकेशन देनी होती है, जिसमें यह बताना होता है कि वह राज्य या केंद्र सरकार में कहीं भी काम नहीं कर रहा है।
