10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार में JDU नेता की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान छाती, गर्दन और आंख हुई छलनी

बिहार के बेगूसराय में JDU नेता नीलेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नीलेश रात में अपने घर पर सो रहे थे तभी बदमाशों ने उनके घर में घुस कर घटना को अंजाम दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 10, 2025

JDU leader Nilesh Kumar

JDU नेता नीलेश कुमार (फोटो - पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार के बेगूसराय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां देर रात सत्ताधारी पार्टी JDU के नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला छौड़ाही थाना क्षेत्र के पीरनगर गांव स्थित वार्ड नंबर-10 का है। मृतक नेता की पहचान 37 वर्षीय नीलेश कुमार के रूप में हुई है जो कि JDU के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष थे और हाल में पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे। नीलेश रात में अपने घर में सोए हुए थे तभी बदमाश उनके घर में घुस गए और उनकी हत्या कर के फरार हो गए।

9 बदमाशों ने सोते हुए किया हमला

जानकारी के अनुसार, नीलेश हर दिन की तरह खाना खाने के बाद अपने डेरा पर सोने चले गए थे। उसी दौरान करीब 9 बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने नीलेश पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान नीलेश की छाती, गर्दन और आंख के पास तीन गोलियां लगी लगी जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर नीलेश का परिवार और आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तब तक बदमाश वहां से हथियार लहराते हुए फरार हो चुके थे।

आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही छौड़ाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल की जांच के लिए FSL की टीम बुलाई गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

मृतक के पिता ने बताए कुछ लोगों के नाम

मृतक नीलेश के पिता रामबली महतो ने बताया कि, मेरा बेटा हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान काफी सक्रिय था। उसकी वर्तमान में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पहले गांव के कुछ लोगों के साथ जमीनी विवाद चल रहा था, लेकिन अब वह मामला शांत हो गया था। नीलेश के पिता ने आगे कहा, 9 बदमाशों ने मेरे बेटे की हत्या की है इनमें बृजेश कुमार और जयप्रकाश महतो के साथ-साथ राजेश और रामप्रवेश को मैं जानता हूं।

घटना से लोगों में आक्रोश

पुलिस ने बृजेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, जल्द ही हत्या में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इस घटना से गांव के लोगों में काफी आक्रोश है, लोगों ने पुलिस की नाकामी को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Dec 2025 11:14 am

Published on:

10 Dec 2025 10:49 am

Hindi News / National News / बिहार में JDU नेता की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान छाती, गर्दन और आंख हुई छलनी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.