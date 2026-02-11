इस राज्य की महिलाओं को मिलेंगे 20 हजार रुपये, जानिए कैसे उठाए फायदा

वर्तमान में मंईयां सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। इस योजना पर राज्य सरकार लगभग ₹1250 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च कर रही है। यह योजना मुख्य रूप से 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है।