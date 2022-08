झारखंड सरकार ने किया ऐलान, झंडा फहराते समय मरने वाले लोगों को मिलेगा मुआवजा

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के दौरान एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी। जिसे लेकर झारखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। हेमंत सोरेन सरकार ने परीवार के एक सदस्य को नौकरी और 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया है।

झारखंड की राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर तिरंगा अभियान के दौरान एक परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी। घटना कांके थाना क्षेत्र के अरसंडे गांव की है। यहां एक परिवार तिरंगा लगाने के लिए अपने मकान की छत पर गए थे। इस दौरान वे लोग छत के उपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। हादसे में दो बहनों और एक भाई की मौत हो गई। जिसके बाद अब राज्य सरकार ने इस परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया है।

Jharkhand government announced 15 lakh compensation and job to the victim’s family, who died while hoisting tricolor