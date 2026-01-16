सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले में नया मोड़, पत्नी ने केंद्र और असम सरकार से की ये खास अपील

गरिमा सैकिया ने साफ कहा कि जुबीन गर्ग के परिवार की ओर से सच्चाई की तलाश पूरी तरह कानूनी, पारदर्शी और निरंतर रही है। उन्होंने बताया कि घटना के कुछ दिनों बाद जब यॉट से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, तभी मामले को लेकर गंभीर संदेह पैदा हुआ। इसके बाद असम में एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। SIT ने गहन जांच के बाद करीब 2,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें हत्या से संबंधित धाराओं का भी उल्लेख किया गया है।