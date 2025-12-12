DSP को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देने वाले जज साहब सस्पेंड, पावर का गलत इस्तेमाल करने पर सख्त हुआ हाई कोर्ट

पावर के गलत इस्तेमाल को लेकर जज चेम्मल की हाई कोर्ट तक शिकायत पहुंची। जिसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हुई। इसी साल, अक्टूबर में हाई कोर्ट ने चेम्मल को जज के पद से हटा दिया। उन्हें फिर अरियालुर में परमानेंट लोक अदालत का चेयरमैन नियुक्त किया गया।