Udaipur Murder Case: राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। अमित शाह ने इस मामले पर NIA को निर्देश दिए हैं। उदयपुर की इस घटना के बाद से कमलेश तिवारी और किशन भरवाड़ हत्याकांड की हयाद दिला दी है।

Udaipur Kanhaiya Lal Murder: राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल नाम के एक गरीब टेलर को नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करना भारी पड़ गया। इसके विरोध में मंगलवार को उसका सिर तन से जुदा कर दिया गया। इस घटना के बाद से देशभर में बढ़ती कट्टरता एक बार फिर से चर्चा में है। भले ही राज्य व केंद्र सरकार एक्शन में आ गई हो पर इस घटना ने कमलेश तिवारी और किशन भरवाड़ हत्‍याकांड की याद दिला दी। इनकी हत्या भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले से ही जुड़ी है।

