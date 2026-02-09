9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

राष्ट्रीय

पीएम मोदी के खिलाफ विधानसभा के सामने बैनर, मुकदमे तक पहुंची बात, कांग्रेस प्रदेश में नया सियासी शुरू!

कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए बैनर को लेकर सियासी बवाल मच गया। कर्नाटक BJP ने कर्नाटक प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 09, 2026

pm modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो- IANS)

कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैनर से सियासी बवाल मच गया है। कर्नाटक BJP ने कर्नाटक प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

उन पर आरोप है कि उन्होंने झूठे पोस्टर लगाकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काने की साजिश रची और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब करने की कोशिश की।

भाजपा नेताओं ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन

भाजपा के बेंगलुरु उत्तर जिला अध्यक्ष एस हरीश, बेंगलुरु सेंट्रल जिला अध्यक्ष सप्तगिरि गौड़ा और बेंगलुरु दक्षिण जिला अध्यक्ष सीके राममूर्ति के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल डिवीजन) अक्षय एम हकाय से मुलाकात की और इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के अनुसार, 8 फरवरी को कर्नाटक यूथ कांग्रेस ने विधानसभा के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए एक बैनर लगाया था। बैनर में कथित तौर पर लिखा था कि जिस प्रधानमंत्री में संसद में आने की हिम्मत नहीं है, वह देश की रक्षा नहीं कर सकता।

क्या है भाजपा नेताओं का आरोप?

इस पर BJP नेताओं ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई केंद्र सरकार के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा थी। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि यूथ कांग्रेस के सदस्य झूठे प्रचार के जरिए केंद्र सरकार और PM मोदी के खिलाफ विद्रोह भड़काने की साजिश रच रहे थे।

इस संदर्भ में, BJP ने मांग की है कि कर्नाटक प्रदेश यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के खिलाफ विधानसभा के सामने अवैध रूप से बैनर लगाने, प्रधानमंत्री के पद का अपमान करने और राज्य में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने की कोशिश करने के लिए मामला दर्ज किया जाए।

तेजस्वी सूर्या को हिरासत में लेने पर क्या बोले भाजपा विधायक

इस बीच, बेंगलुरु में मेट्रो किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल BJP युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या व जयनगर विधायक सीके राममूर्ति को पुलिस हिरासत में लेने की कार्रवाई की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने निंदा की।

बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की यह कार्रवाई लोकतंत्र का काला मजाक है। यह न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन है, बल्कि तानाशाही रवैये की पराकाष्ठा भी है।

भाजपा नेता ने कहा- इस तथाकथित हिटलर सरकार में, कर्नाटक कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों की आवाज बनकर विरोध करना, जो मेट्रो किराए में बढ़ोतरी के जरिए आम आदमी को लूटने की कोशिश कर रही है, एक अपराध बन गया है।

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Published on:

09 Feb 2026 04:18 pm

Hindi News / National News / पीएम मोदी के खिलाफ विधानसभा के सामने बैनर, मुकदमे तक पहुंची बात, कांग्रेस प्रदेश में नया सियासी शुरू!

