कांग्रेस विधायकों से क्या हुई BJP प्रदेश अध्यक्ष की बात? इस राज्य में CM पद को लेकर तेज हुई सियासी हलचल

विजयेंद्र ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा- जब हमने हाल ही में विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों से बात की, तो उन्होंने विश्वास जताया कि कोई न कोई नतीजा जरूर निकलेगा और मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस्तीफा देंगे। अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका जवाब उन्हीं की तरफ से आना चाहिए।