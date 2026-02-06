नहीं होगा सत्ता परिवर्तन, मेरे पिता पांच साल तक रहेंगे मुख्यमंत्री- कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के बेटे का एलान

यतींद्र सिद्धारमैया ने मैसूरु में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से किसी भी तरह के नेतृत्व बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक किसी भी वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हटाने की बात नहीं की है। उनके अनुसार पार्टी के भीतर कोई भ्रम नहीं है और मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। इस बयान को कांग्रेस के भीतर उठ रही असंतोष की आवाजों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।