‘मैं भी CM पद की रेस में’, इस राज्य में अब क्या करेगी कांग्रेस? एक और कद्दावर नेता के बयान ने पार्टी को सोचने पर कर दिया मजबूर

अब कर्नाटक के होम मिनिस्टर डॉ जी परमेश्वर ने कहा है कि वह हमेशा से मुख्यमंत्री पद की रेस में रहे हैं। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा- मैं 2013 में कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष था और मेरे समय में कांग्रेस जीती और पावर में आई। लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि पार्टी मेरी वजह से सत्ता में आई।