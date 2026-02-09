CM के खिलाफ खुला विद्रोह, डिप्टी सीएम के वफादार विधायकों ने खड़ा किया संकट, कहा- 80-90 कांग्रेस MLA चाहते हैं…

बालकृष्ण ने आगे कहा कि यतींद्र को भ्रमित करने वाले बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर भ्रम पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा- नेतृत्व के मुद्दे पर बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कमान को दखल देना चाहिए और इस मामले को खत्म करना चाहिए। स्थानीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, और जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं, तो लोग नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं।