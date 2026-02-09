CM के खिलाफ खुला विद्रोह, डिप्टी सीएम के वफादार विधायकों ने खड़ा किया संकट, कहा- 80-90 कांग्रेस MLA चाहते हैं…

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार। (फोटो- IANS)
कर्नाटक कांग्रेस का संकट गंभीर होता जा रहा है। उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है।
शिवकुमार के वफादार विधायक इकबाल हुसैन ने सीधे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से शिवकुमार को मौका देने का आग्रह किया है। विधायक इकबाल हुसैन ने कहा- आप समानता और समाजवाद की बात करते हैं। यह उस विचारधारा को अमल में लाने का समय है।
बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए सोमवार को हुसैन ने कहा- हम जो मांग रहे हैं वह यह है कि हमारे नेता को भी एक मौका दिया जाना चाहिए। आप, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हमेशा समाजवाद और समानता की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में एक छोटा नेता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने सिद्धांतों को अमल में लाएं।
विधायक ने कहा- हमने एक मौके की मांग की है। लगभग 80 से 90 विधायकों ने मिलकर इस कार्यकाल में उपमुख्यमंत्री शिवकुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। आइए हम आगामी चुनाव शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दोनों के नेतृत्व में लड़ें।
उन्होंने आगे कहा- हम चाहते हैं कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में वापस आए। इस चरण में, आप मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 7.5 साल तक CM के पद पर रहे हैं। अपने पहले कार्यकाल में, आप पांच साल तक सत्ता में थे और इस बार आपने सफलतापूर्वक 2.5 साल पूरे किए हैं। आपने अच्छा शासन किया है।
इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और शिवकुमार के एक और वफादार एचसी बालकृष्ण ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पिता पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। इस पर बालकृष्ण ने कहा कि ऐसे बयान नेतृत्व में बदलाव को नहीं रोक पाएंगे, अगर वे होने वाले हैं।
बालकृष्ण ने कहा- सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री के बेटे यतींद्र ने एक बयान दिया है, जो बदलाव होने वाले हैं वे रुकेंगे नहीं। जब कोई फैसला लिया जाएगा, तो मामला सुलझ जाएगा।
बालकृष्ण ने आगे कहा कि यतींद्र को भ्रमित करने वाले बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर भ्रम पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा- नेतृत्व के मुद्दे पर बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कमान को दखल देना चाहिए और इस मामले को खत्म करना चाहिए। स्थानीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, और जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं, तो लोग नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं।
बालकृष्ण ने मांग की कि पार्टी हाई कमान एक साफ संदेश जारी करे और पार्टी नेताओं को अपने फैसले का पालन करने का निर्देश दे। उन्होंने आगे कहा- यतींद्र एक MLC और एक वरिष्ठ राजनेता हैं। उन्हें बयान देने से पहले सोचना चाहिए। पार्टी शर्मिंदा हो रही है और मैं नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे पार्टी को नुकसान न पहुंचाएं।
इस बीच, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार मंगलवार को दिल्ली जा रहे हैं, इस यात्रा ने नेतृत्व की खींचतान के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। शिवकुमार आधिकारिक तौर पर असम विधानसभा चुनाव के संबंध में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उन्हें असम के लिए वरिष्ठ AICC पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
