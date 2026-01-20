दफ्तर में अश्लील हरकत कर रहे थे DGP, वीडियो वायरल होने के बाद हुए सस्पेंड, एक्ट्रेस बेटी खा चुकी है जेल की हवा

DGP रामचंद्र राव सस्पेंड (फोटो- IANS)
DGP Ramachandra Rao suspended: कर्नाटक के DGP रामचंद्र राव को सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर उनके कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद उन पर कार्रवाई की गई। वह DGP सिविल राइट्स एन्फोर्समेंट पद पर तैनात थे। वायरल वीडियो में रामचंद्र राव को अलग-अलग महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते हुए दिखाया गया था। वीडियो सामने आते ही शासन-प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएम सिद्धरमैया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए DGP रामचंद्र को निलंबित करने का फैसला लिया। हालांकि, रामचंद्र राव ने वीडियो को पूरी तरह से फर्जी बताया है।
इस पूरे प्रकरण पर कर्नाटक के गृहमंत्री जी. परमेश्वर ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो मनगढ़ंत है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में किसी का भी फर्जी वीडियो बनाया जा सकता है और यह उनकी छवि खराब करने की साजिश हो सकती है।
IPS रामचंद्र राव की बेटी व एक्ट्रेस रान्या राव सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं। मार्च 2025 में जब वह दुबई की यात्रा से लौट रही थी, तब उसे गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान एक्ट्रेस के पास से 14.8 किलो सोने की छड़ें बरामद की गई थी। जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये थी। वहीं, बेंगलुरु स्थित उनके आवास से भी भारी मात्रा में सामान की बरामदगी की गई थी।
