कर्नाटक सरकार में विभागों के बंटवारे पर घमासान, CM डीके शिवकुमार दिल्ली जाकर सुलझाएंगे मसला

कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस सरकार के भीतर जारी खींचतान को लेकर भाजपा ने एक बार फिर निशाना साधा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक पिछले दो वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता और अंदरूनी असंतोष की ओर बढ़ रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के भीतर चल रहे मतभेदों का असर प्रशासनिक कामकाज और जनकल्याण योजनाओं पर साफ दिखाई दे रहा है। बोम्मई ने कहा कि भले ही कांग्रेस नेतृत्व में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया ऊपर से सहज नजर आ रही हो, लेकिन पार्टी के भीतर तनाव अभी भी बरकरार है।