Hijab Controversy: हिजाब को लेकर अभिभावकों और टीचर में बहस के बाद छात्रों को स्कूल में नहीं मिली एंट्री, HC में आज सुनवाई

कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब विवाद (Hijab Controversy) थमने का नाम नहीं ले रहा है। शांति की अपील के साथ ही प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेज तो दोबारा खोल दिए लेकिन, अब भी हिजाब को लेकर तनाव बरकरार है। मांड्या में अभिभावकों और टीचर के बीच हिजाब के लेकर तीखी बहस हो गई, जिसके बाद छात्रों को स्कूल में एंट्री नहीं दी गई है।

कर्नाटक में हिजाब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बोम्मई सरकार ने सोमवार से एक बार फिर लोगों से शांति की अपील करने के बाद स्कूल और कॉलेजों को खोल दिया। लेकिन हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर हिजाब विवाद को लेकर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है।प्रदेश के मांड्या में रोटरी स्कूल के बाहर बच्चों के माता-पिता और एक शिक्षक के बीच बहस हो गई। शिक्षक का कहना था कि छात्राओं को स्कूल में आने से पहले अपना हिजाब उतारना होगा। जबकि अभिभावक ने कहा कि छात्राओं को क्लास में जाने के बाद हिजाब उतारने के लिए कहा जाना चाहिए। सिर्फ स्कूल में प्रवेश के दौरान हिजाब उतारने के लिए नहीं कहा जा सकता है। बता दें कि हिजाब विवाद का मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। इसको लेकर सोमवार को भी सुनवाई होनी है।

