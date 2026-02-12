कर्नाटक की कुर्सी पर सियासी हलचल तेज, डीके शिवकुमार की दिल्ली में सोनिया-राहुल गांधी से मुलाकात

वहीं जब मुलाकात के संबंध में बातचीत की गई तो कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि मुझे यह बताने की जरूरत है कि 10 जनपथ के अंदर मैं किससे मिला। हम सड़क पर राजनीति की बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने अपने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है और जिन मुद्दों पर चर्चा करनी थी, वह की है। यहां आने के बाद हम मिले और कई बातों पर चर्चा की; मुझे उन्हें सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। हम यहां सिर्फ हवा खाने नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने आए थे।”