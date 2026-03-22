कभी नीतीश के साथ मिलकर बनाई थी JDU, अब RLD में शामिल होने के बाद केसी त्यागी बोले- एक समय था जब…

त्यागी ने आगे कहा- एक समय था जब नीतीश कुमार और चौधरी अजित सिंह मिलकर एक पार्टी बनाने वाले थे। इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। बता दें कि त्यागी दिल्ली में RLD अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए।