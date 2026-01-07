केदारनाथ यात्रा होगी सुगम: सोनप्रयाग से चौमासी के बीच बनेगी 7 किमी लंबी सुरंग, रोपवे से भी जुड़ेगा धाम

प्रस्तावित सुरंग ट्विन-ट्यूब संरचना की होगी, जिससे यह न सिर्फ सोनप्रयाग तक पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग बनेगी, बल्कि आपातकालीन स्थिति में राहत-बचाव कार्य के रास्ते के तौर पर भी काम करेगी। खराब मौसम, भूस्खलन या अन्य आपदाओं के दौरान यह सुरंग यात्रियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकती है। यह क्षेत्र दुर्गम भू-भाग और अचानक बदलने वाले मौसम के लिए जाना जाता है।