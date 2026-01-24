24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एयरपोर्ट या युवाओं का अड्डा? बेंगलुरु में खुला एक अनोखा ‘Gate Z’ Gen Z‑थीम्ड लाउंज

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट ने Terminal-2 पर दुनिया का पहला Gen Z-थीम्ड 'Gate Z' लाउंज लॉन्च किया है। एम्फीथिएटर, बबल कैफे और आधुनिक डिजाइन से लैस यह लाउंज युवाओं की पसंद और डिजिटल लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जानें इस अनोखे नवाचार की कहानी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 24, 2026

Kempegowda International Airport Gen Z Lounge

केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा: टर्मिनल-2 पर ‘गेट जेड’ लाउंज। (Photo -@BLRAirport)

कर्नाटक की राजधानी का केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने नवाचारों के लिए पहले ही एक पहचान बना चुका है। ‘सेंसरी रूम’ जैसी संवेदनशील पहल के बाद, अब एयरपोर्ट ने टर्मिनल-2 पर एक और अनोखा प्रयोग किया है, ‘गेट जेड’ लाउंज। यह दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट लाउंज है, जिसे खासतौर पर जेन-जेड यानी आज की युवा पीढ़ी की सोच, आदतों और पसंद को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।गेट जेड में सबके लिए कुछ ना कुछ खास है, जैसे बबल एंड ब्रू कैफे, एम्फीजोन आधुनिक एम्फीथिएटर, सबवे डाइनर आदि।

डिजाइन जो तुरंत ध्यान खींचे

गेट जेड का माहौल किसी पुराने, नीरस लाउंज जैसा नहीं बल्कि पूरी तरह युवा, जीवंत और आधुनिक है। सियान और बर्न ऑरेंज रंगों का संतुलित मेल, स्ट्रीट-लैंप स्टाइल लाइटिंग और खुले स्पेस इसे एक अलग पहचान देते हैं। कर्व्ड सोफे, सॉफ्ट एम्बिएंट लाइट और छोटे-छोटे इंटरैक्टिव पॉकेट्स ऐसे बनाए गए हैं कि यात्री चाहें तो काम कर सकें, चाहें तो दोस्तों से बातें करें या बस कुछ पल शांति से बिताएं।

नाम के पीछे भी है एक कहानी

इस लाउंज का नाम और कॉन्सेप्ट किसी बंद कमरे में तय नहीं हुआ। इसके लिए देशव्यापी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें भारत भर के छात्रों और युवा डिजाइनरों ने हिस्सा लिया। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, ‘गेट जेड’ सिर्फ उम्र का संकेत नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट को दर्शाता है जो तकनीक-प्रेमी, खुले विचारों वाला और अनुभव-केंद्रित है।

पहले से मौजूद ‘सेंसरी रूम’ की मिसाल

केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट इससे पहले भी अपनी ‘सेंसरी रूम’ सुविधा के लिए सराहना पा चुका है। यह क्षेत्र खासतौर पर ऑटिज़्म, एंग्जायटी या अत्यधिक तनाव से जूझ रहे यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भीड़ और शोर से दूर इस शांत स्थान में ध्वनि-रोधी दीवारें, धीमी रोशनी, बबल ट्यूब्स और आरामदायक सीटिंग जैसी सुविधाएं हैं, जो यात्रियों को सुकून देने में मदद करती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Jan 2026 04:23 am

Published on:

24 Jan 2026 04:22 am

Hindi News / National News / एयरपोर्ट या युवाओं का अड्डा? बेंगलुरु में खुला एक अनोखा ‘Gate Z’ Gen Z‑थीम्ड लाउंज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.