एयरपोर्ट या युवाओं का अड्डा? बेंगलुरु में खुला एक अनोखा ‘Gate Z’ Gen Z‑थीम्ड लाउंज

कर्नाटक की राजधानी का केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने नवाचारों के लिए पहले ही एक पहचान बना चुका है। ‘सेंसरी रूम’ जैसी संवेदनशील पहल के बाद, अब एयरपोर्ट ने टर्मिनल-2 पर एक और अनोखा प्रयोग किया है, ‘गेट जेड’ लाउंज। यह दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट लाउंज है, जिसे खासतौर पर जेन-जेड यानी आज की युवा पीढ़ी की सोच, आदतों और पसंद को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।गेट जेड में सबके लिए कुछ ना कुछ खास है, जैसे बबल एंड ब्रू कैफे, एम्फीजोन आधुनिक एम्फीथिएटर, सबवे डाइनर आदि।