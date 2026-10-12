CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए केरल विधानसभा में आज पेश होगा प्रस्ताव, चयन समिति में CJI को वापस लाने की भी मांग

140 सदस्यों वाली केरल विधानसभा में, सत्ताधारी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के पास 102 सीटें हैं, जबकि मुख्य विपक्षी दल CPI(M) के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के पास 35 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदन में तीन सदस्य हैं। चूंकि कांग्रेस और CPI(M) दोनों ही चुनाव आयोग के खिलाफ देशव्यापी अभियानों और विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, इसलिए उम्मीद है कि यह प्रस्ताव सदन में भारी बहुमत से पारित हो जाएगा।