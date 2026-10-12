12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

सऊदी के हवाई अड्डों पर हमले के बाद अमेरिका अलर्ट, फ्लाइट कैंसिलेशन और एयरस्पेस को लेकर दी चेतावनी

US Security Alert: सऊदी अरब के रियाद और दम्माम एयरपोर्ट पर हुए हमलों के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी मिशन ने प्रमुख एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी और संभावित फ्लाइट कैंसिलेशन, एयरस्पेस बंद होने तथा यात्रा में बाधा की चेतावनी दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Oct 12, 2026

Saudi Arabia Airport Attack US Security Alert Saudi Arabia

सऊदी में हमलों के बाद अमेरिका ने जारी किया सुरक्षा अलर्ट (फोटो- X@travelgov)

Saudi Arabia Airport Attack: सऊदी अरब के प्रमुख हवाई अड्डों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। 11 अक्टूबर को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दम्मम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों और अधिकारियों को सऊदी अरब में यात्रा करते समय बहुत सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ कॉन्सुलर अफेयर्स ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के कारण बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई क्षेत्र बंद हो सकते हैं और हवाई यातायात में भारी रुकावट आ सकती है।

रियाद और दम्माम एयरपोर्ट्स पर हमले, अमेरिकी कर्मचारियों पर लगी पाबंदी

अमेरिकी विदेश विभाग के आधिकारिक हैंडल TravelGov और सऊदी अरब में अमेरिकी मिशन के अनुसार, रियाद और दम्मम के रणनीतिक हवाई अड्डों पर और हमलों की पुष्टि हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका ने सऊदी अरब में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए रियाद, जेद्दा और दम्मम के हवाई अड्डों का उपयोग करने के लिए विशेष प्रशासनिक मंजूरी अनिवार्य कर दी है।

इसके अलावा, सुरक्षा जोखिमों के कारण यमन सीमा के 20 मील के दायरे में यात्रा करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही जिजान, असीर और नज्रान प्रांतों के साथ-साथ कतीफ, यानबू और ताइफ शहरों की यात्रा के लिए अब विशेष मंजूर की आवश्यकता है।

फ्लाइट कैंसिलेशन और एयरस्पेस बंद होने की आशंका

अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा स्थिति के कारण उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई क्षेत्र बंद हो सकते हैं और यात्रा से जुड़ी रुकावटें आ सकती हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे जाने से पहले सीधे एयरलाइन और हवाई अड्डे से अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि करें, उन्हें केवल पुराने शेड्यूल या तीसरे पक्ष की जानकारी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

सड़क, ट्रेन और बस से यात्रा के विकल्प

हवाई क्षेत्र में संभावित रुकावटों को देखते हुए अमेरिकी प्रशासन ने यात्रियों को हवाई यात्रा के बजाय परिवहन के वैकल्पिक साधनों पर विचार करने की सलाह दी है। नागरिकों को हवाई अड्डों से जुड़े सुरक्षा जोखिमों से बचने के लिए निजी वाहनों, सऊदी अरब रेलवे (SAR) और इंटरसिटी बसों (SAPTCO/SAT) का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है ताकि हवाई अड्डों पर होने वाले सुरक्षा जोखिमों से बचा जा सके।

ट्रंप का बड़ा ऐलान: रूस-यूक्रेन के बीच ‘एनर्जी सीजफायर’, तुरंत प्रभाव से लागू होने का दावा

ये भी पढ़ें
Russia Ukraine energy ceasefire

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Oct 2026 07:35 am

Published on:

12 Oct 2026 07:35 am

Hindi News / World / सऊदी के हवाई अड्डों पर हमले के बाद अमेरिका अलर्ट, फ्लाइट कैंसिलेशन और एयरस्पेस को लेकर दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

होर्मुज में दो तेल टैंकरों पर ड्रोन स्ट्राइक, 2 भारतीय नाविक लापता; MEA ने जताई चिंता, कहा- जहाजों पर हमले तुरंत रुकें

Strait of Hormuz Attack MT PETRO DOLPHIN
विदेश

Riyadh Airport Attack: रियाद एयरपोर्ट पर फिर हमला, होर्मुज में तेल टैंकर धधका; ईरान ने अमेरिका के जवाब को बताया नाकाफी

Riyadh Airport Attack
विदेश

Russia Ukraine War: ट्रम्प के ‘एनर्जी सीजफायर’ पर ज़ेलेंस्की का समर्थन, लेकिन रूस की चुप्पी ने बढ़ाई चिंता

Russia-Ukraine War Update.
विदेश

रियाद एयरपोर्ट हमले में 11 भारतीय घायल, दूतावास ने कहा, हर स्थिति पर नजर

Houthi attack
विदेश

ट्रंप का बड़ा ऐलान: रूस-यूक्रेन के बीच ‘एनर्जी सीजफायर’, तुरंत प्रभाव से लागू होने का दावा

Russia Ukraine energy ceasefire
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.