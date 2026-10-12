सऊदी के हवाई अड्डों पर हमले के बाद अमेरिका अलर्ट, फ्लाइट कैंसिलेशन और एयरस्पेस को लेकर दी चेतावनी

Saudi Arabia Airport Attack: सऊदी अरब के प्रमुख हवाई अड्डों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। 11 अक्टूबर को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दम्मम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों और अधिकारियों को सऊदी अरब में यात्रा करते समय बहुत सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ कॉन्सुलर अफेयर्स ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के कारण बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई क्षेत्र बंद हो सकते हैं और हवाई यातायात में भारी रुकावट आ सकती है।