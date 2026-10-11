ट्रंप का बड़ा ऐलान: रूस-यूक्रेन के बीच ‘एनर्जी सीजफायर’, तुरंत प्रभाव से लागू होने का दावा

रूस और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय एनर्जी सीजफायर का मतलब होगा कि दोनों देश एक-दूसरे के यहां ऊर्जा से जुड़े सभी ठिकानों पर हमले रोक दें। यानी तेल, बिजली और ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से दोनों पक्षों को बचना होगा। दोनों देश एक-दूसरे की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले करते रहे हैं। इसका मकसद रूस के ऊर्जा उद्योग को बाधित करना है, जिस पर वह युद्ध का खर्च उठाने के लिए निर्भर है। ऐसे में ऊर्जा ठिकानों पर हमले रुकने का असर युद्ध की दिशा और आम लोगों की जिंदगी, दोनों पर पड़ सकता है।