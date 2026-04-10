तीन दिन पहले ट्रैकिंग के दौरान लापता हुई लड़की, कर्नाटक में पाई गई मृत

खोज अभियान में ड्रोन और थर्मल कैमरा जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इलाका बेहद दुर्गम और खतरनाक ढलानों वाला है। तीन दिनों की लगातार तलाश के बाद लड़की का शव उस स्थान से करीब 2000 फीट नीचे एक खाई में मिला, जहां से वह गायब हुई थी। इस घटना को लेकर पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। शुरुआती बयान में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि मामले में अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तर्क यह है कि लड़की का अपहरण हुआ, जबकि दूसरा सुझाव देता है कि वह किसी के साथ चली गई हो। ऐसी राय सामने आ रही हैं, लेकिन सच्चाई तभी सामने आएगी जब पूरी जांच पूरी होगी।