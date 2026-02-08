कांग्रेस सांसद को कब और क्यों लेना पड़ा 2 करोड़ का लोन? महिला मंत्री तक पहुंची तो बौखला उठीं, जानें क्या कहा?

उधर, केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने आज कहा- जैसे-जैसे सबरीमाला सोने की चोरी मामले में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता के बारे में और जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री पर यह कहकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने समय और स्थान का होश खो दिया है।