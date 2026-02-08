कांग्रेस सांसद को कब और क्यों लेना पड़ा 2 करोड़ का लोन? महिला मंत्री तक पहुंची तो बौखला उठीं, जानें क्या कहा?

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- Freepik)
फाइनेंस कंपनी नेदुमपरम्बिल क्रेडिट सिंडिकेट (एनसीएस) के मालिक एनएम राजू ने केरल से कांग्रेस सांसद एंटो एंटनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उनका दावा है कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए सांसद ने कंपनी से 2 करोड़ रुपये उधार लिए थे, लेकिन 7 साल बाद भी सिर्फ 20 लाख लौटाए गए हैं। बाकी राशि वापस नहीं की गई।
इस आरोप के बाद सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। जब यह बात केरल की महिला वीना जॉर्ज तक पहुंची तो वह बौखला उठीं। उन्होंने रविवार को कहा कि कांग्रेस को पार्टी सांसद एंटो एंटनी पर लगे गंभीर आरोपों का जवाब देना होगा।
मंत्री ने कहा- आरोप गंभीर है। सांसद ने इसे स्वीकार किया है। मेरा सवाल है, उस चुनाव में कुल खर्च कितना हुआ था? उन्होंने इसे फाइल किया था, लेकिन क्या यह इसमें शामिल था? उन्हें इसका जवाब देना होगा।
बता दें कि राजू की फर्म सबरीमाला सोने की चोरी घोटाले में जांच के दायरे में है। इसकी जांच क्राइम ब्रांच और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कर रही है।
इस बीच, SIT द्वारा सांसद अडूर प्रकाश से पूछताछ के सवाल पर जॉर्ज ने कहा- सच की जीत होगी। सच सामने आएगा। तो, इंतजार करते हैं।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कल तिरुवनंतपुरम में क्राइम ब्रांच मुख्यालय में यूडीएफ संयोजक और सांसद अडूर प्रकाश से पूछताछ की।
क्राइम ब्रांच मुख्यालय से निकलने के बाद प्रकाश ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट जवाब दिए हैं और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनके फाइनेंस के बारे में सवाल नहीं पूछे।
प्रकाश ने कहा- मैंने जांच टीम द्वारा पूछे गए सवालों के स्पष्ट जवाब दिए। यह जांच अधिकारियों को तय करना है कि मेरे जवाब संतोषजनक थे या नहीं। जांच टीम ने मेरे वित्तीय मामलों के बारे में नहीं पूछा।
उधर, केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने आज कहा- जैसे-जैसे सबरीमाला सोने की चोरी मामले में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता के बारे में और जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री पर यह कहकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने समय और स्थान का होश खो दिया है।
मंत्री ने कहा- केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री की स्पष्टता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, उन्हें यह बताना चाहिए कि सोने की चोरी मामले में आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी प्रमुख कांग्रेस नेताओं से कैसे मिले।
उन्होंने आगे कह- किसने एक मुख्य आरोपी को सोनिया गांधी से मिलने दिया, जो सबसे कड़ी सुरक्षा घेरे में हैं? क्या ऐसी मीटिंग कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की जानकारी के बिना हो सकती हैं?
