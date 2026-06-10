केरल में ‘मुस्लिम फ्रेंडली जिम पर विवाद, महिलाओं के लिए हिजाब-बुर्का, संगीत की मनाही

दरअसल, असल विवाद जिम के नियमों को लेकर है, जिसमें महिला-पुरुषों के लिए अलग टाइम शेड्यूल, संगीत पूरी तरह वर्जित और महिलाओं के लिए हिजाब, बुर्का या पूरे कपड़े पहनने की हिदायत शामिल है। इसके अलावा जिम परिसर में किसी भी प्रकार के भोजन, प्रोटीन सप्लीमेंट या ड्रिंग्स को हलाल माना गया है। इन नियमों की घोषणाओं के बाद सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। यूजर मुस्लिम फ्रेंडली जिम बताकर इसे संविधान की समानता की भावना के खिलाफ बताया। विवाद बढ़ने पर नवाज मुथु ने सोशल मीडिया ने वीडियो हटा लिया और लिखा, मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। चूंकि यह इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए हम चाहते हें कि मुस्लिम महिलाएं भी जिम आ सकें। उन्होंनें कहा, जिम में सभी समुदाय और वर्गों के लोगों का स्वागत है।