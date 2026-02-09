‘ये कैसी चाय है महोदय?’ 3 महीने में 6 लाख रुपये का चाय बिल, केरल सचिवालय पर मचा बवाल

केरल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सचिवाल में अधिकारियों एक, दो, तीन नहीं बल्कि 6 लाख रुपए की चाय गटक गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 3 महीने में ही इतने रुपए चाय पार्टी कर ली। सचिवालय में मुख्य सचिव और विभाग के सचिवों के चाय भोज के विवरण जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने तीन महीनों में चाय पर लगभग 6 लाख रुपये खर्च किए। सरकार ने इस राशि को स्वीकृत करने का आदेश भी जारी कर दिया है। लोक प्रशासन विभाग द्वारा 2 फरवरी को जारी किए गए इस आदेश से आम आदमी हैरान हो गए।