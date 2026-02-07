Kerala Spa Gangrape: हफ्ता देने से इनकार पर गुंडों ने की दरिंदगी, महिला कर्मचारी से सामूहिक बलात्कार

Shocking Incident: केरल में कानून व्यवस्था को चुनौती देती एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राज्य के एक स्पा सेंटर में हफ्ता वसूली (Extortion) को लेकर हुए विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि अपराधियों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। खबर है कि स्थानीय गुंडों ने स्पा प्रबंधन के रंगदारी देने ((Extortion in Kerala) ) से इनकार करने पर वहां काम करने वाली एक महिला कर्मचारी को अपनी हवस का शिकार बनाया (Kerala Spa Rape Case)। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है और व्यापारी वर्ग में भय का माहौल पैदा कर दिया है।