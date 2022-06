हरियाणा राज्यसभा चुनावः कांग्रेस से निकाले जा सकते हैं कुलदीप बिश्नोई, उनकी क्रॉस वोटिंग के चलते अजय माकन को मिली थी हार

Haryana Rajya Sabha Election 2022: हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजय माकन चुनाव हार गए। उनकी हार की पटकथा कांग्रेस से नाराज चल रहे नेता कुलदीप बिश्नोई ने लिखी। अब कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस गाज गिरा सकती है।

Kuldeep Bishnoi will be suspended from Congress after his Cross Voting