Ladakh Protest: सोनम वांगचुक को क्यों किया गिरफ्तार? DGP ने बताई ये बड़ी वजह

Ladakh Protest: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने शनिवार को कहा कि पुलिस सामाजिक कार्यकर्ता के कथित पाकिस्तानी संबंधों और विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमने एक पाकिस्तानी पीआईओ (खुफिया ऑपरेटिव) को गिरफ्तार किया है जो उसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहा था। बता दें कि बुधवार को लेह में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के ऑफिस को आग के हवाला कर दिया। पुलिस ने भी भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैंस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया।