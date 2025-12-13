लालू यादव की संपत्ति होगी जब्त, बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, सम्राट चौधरी ने कहा खोले जाएंगे स्कूल

चौधरी ने कहा, लालू यादव रजिस्टर्ड अपराधी हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, सब एक न एक दिन जेल जाएंगे और उन्हें अपनी अवैध संपत्तियों को सरकार को सौंपना होगा। डिप्टी सीएम ने आगे कहा, मैं धमकी नहीं देता हूं, कार्रवाई करता हूं। बहुत जल्द आपको यह देखने को मिलेगा। बता दें कि, हाल ही में बिहार सरकार ने लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को खाली करने के लिए कहा था। सरकार द्वारा लालू परिवार को हार्डिंग रोड-39 नंबर बंगला अलॉट किया गया था।