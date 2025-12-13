13 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

लालू यादव की संपत्ति होगी जब्त, बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, सम्राट चौधरी ने कहा खोले जाएंगे स्कूल

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को सरकार जब्त करेगी और उसकी जगह स्कूल शुरू किए जाएंगे।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 13, 2025

Lalu Yadav

लालू प्रसाद यादव (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार की भाजपा सरकार जल्द ही पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जब्त करने वाली है। राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में ऐलान किया है कि लालू की संपत्ति को सीज करके वहां पर बच्चों के स्कूल शुरू किए जाएंगे। मीडिया बातचीत के दौरान चौधरी ने यह बयान देते हुए चौधरी ने लालू को रजिस्टर्ड अपराधी भी बताया।

20 सालों से बंद बिल्डिंग में बनेगा स्कूल

950 करोड़ के चारा घोटाले का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा, CBI और ED द्वारा लालू की संपत्तियों को अटैच किया गया था। इसी में संजय गांधी जैविक उद्यान के पास मौजूद एक बिल्डिंग भी शामिल है, जो करीब 20 साल से बंद है। चौधरी ने कहा कि इस बिल्डिंग का ताला खोल कर अब इसमें बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा।

लालू यादव को अच्छा लगेगा - चौधरी

इसके लिए बिल्डिंग की मरम्मत और रंगाई-पुताई कराई जाएगी और फिर स्कूल शुरू किया जाएगा। चौधरी ने तंज कसते हुए कहा, इस बिल्डिंग में स्कूल खुलेगा तो लालू यादव को भी अच्छा लगेगा और बिहार की जनता को भी। चौधरी ने आगे कहा, जिन लोगों ने अपराध करके पैसा और प्रोपर्टी जमा किए है उन्हें सरकार जब्त करेगी और उनसे स्कूल जरूर खोलेगी।

लालू यादव रजिस्टर्ड अपराधी - चौधरी

चौधरी ने कहा, लालू यादव रजिस्टर्ड अपराधी हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, सब एक न एक दिन जेल जाएंगे और उन्हें अपनी अवैध संपत्तियों को सरकार को सौंपना होगा। डिप्टी सीएम ने आगे कहा, मैं धमकी नहीं देता हूं, कार्रवाई करता हूं। बहुत जल्द आपको यह देखने को मिलेगा। बता दें कि, हाल ही में बिहार सरकार ने लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को खाली करने के लिए कहा था। सरकार द्वारा लालू परिवार को हार्डिंग रोड-39 नंबर बंगला अलॉट किया गया था।

राबड़ी आवास खाली करने के बाद निजी आवास में जाएगा परिवार

राजद पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अभी लालू परिवार इस बंगले को खाली नहीं करना चाहता है और अगर वह ऐसा करते भी हैं तो वो यहां से किसी और सरकारी बंगले में नहीं जाएंगे। राबड़ी आवास खाली करने के बाद लालू परिवार महुआबाग स्थित अपने नए निजी आवास में शिफ्ट होने की योजना बना रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या लालू परिवार सरकार के आदेश की पालना करते हुए राबड़ी आवास खाली करता है या नहीं।

