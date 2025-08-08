सलमान के इस करीबी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मरने की धमकी

Kapil Sharma Cafe Shooting: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के करीबी और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई के एक कैफे पर हाल ही में हुई फायरिंग की घटना के बाद सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, धमकी भरे संदेश में कहा गया है कि "जो सलमान के साथ काम करेगा, वो मरेगा।" इस खबर ने मनोरंजन जगत में हड़कंप मचा दिया है।