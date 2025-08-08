8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

सलमान के इस करीबी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मरने की धमकी

Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी देते हुए कहा, "जो सलमान के साथ काम करेगा, वो मरेगा।"

भारत

Devika Chatraj

Aug 08, 2025

Salman Khan
सलमान खान (ANI)

Kapil Sharma Cafe Shooting: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के करीबी और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई के एक कैफे पर हाल ही में हुई फायरिंग की घटना के बाद सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, धमकी भरे संदेश में कहा गया है कि "जो सलमान के साथ काम करेगा, वो मरेगा।" इस खबर ने मनोरंजन जगत में हड़कंप मचा दिया है।

व्हाट्सएप पर दी धमकी

खबरों के मुताबिक, यह धमकी मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई। संदेश में कपिल शर्मा को सलमान खान के साथ काम करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। धमकी में सलमान और उनके सहयोगियों को निशाना बनाने की बात कही गई है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में तुरंत जांच शुरू कर दी है और धमकी देने वाले नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है।

क्या है सलमान खान से विवाद?

लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सलमान खान के बीच विवाद 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जुड़ा है। बिश्नोई समुदाय, जो काले हिरण को पवित्र मानता है, सलमान खान से इस मामले को लेकर नाराज है। इसके बाद से गैंग ने सलमान को कई बार धमकी दी है। हाल ही में, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी, सलमान और उनके करीबियों को मिलने वाली धमकियों में तेजी आई है।

कपिल शर्मा और सलमान का रिश्ता

कपिल शर्मा और सलमान खान का रिश्ता केवल पेशेवर ही नहीं, बल्कि दोस्ती का भी है। सलमान की प्रोडक्शन कंपनी कपिल के शो द कपिल शर्मा शो को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा, दोनों कई मौकों पर एक-दूसरे के समर्थन में खड़े नजर आए हैं। इस धमकी ने कपिल के फैंस के बीच भी चिंता बढ़ा दी है।

कपिल शर्मा और सलमान खान की सुरक्षा सख्त

धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा और सलमान खान की सुरक्षा को और सख्त कर दिया है। सलमान पहले से ही हाई सिक्योरिटी में हैं और हाल ही में उन्होंने एक बुलेटप्रूफ कार भी खरीदी है। पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

तुरंत जांच में जुटी पुलिस

बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों के बाद अब कपिल शर्मा को निशाना बनाए जाने से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में डर का माहौल है। फैंस सोशल मीडिया पर कपिल और सलमान की सुरक्षा के लिए चिंता जता रहे हैं। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही इस धमकी के पीछे के सच को उजागर करने की उम्मीद है।

Published on:

08 Aug 2025 12:54 pm

Hindi News / National News / सलमान के इस करीबी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मरने की धमकी

