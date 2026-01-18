लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा झटका, दिल्ली पुलिस ने गैंग के वांटेड शूटर को किया गिरफ्तार

जांच एजेंसियों के अनुसार जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अन्य सदस्यों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करना शुरू कर दिया। बाद में गैंग के चार अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिनका स्रोत आरोपी को बताया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी लगातार गैंग के संपर्क में था और राजस्थान क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। क्राइम ब्रांच ने हाल के समय में बढ़ते संगठित अपराध, रंगदारी और अवैध हथियारों के मामलों को देखते हुए निगरानी तेज कर दी थी, जिसके चलते यह गिरफ्तारी संभव हो सकी।