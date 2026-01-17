दो करोड़ की सुपारी लेने के बाद सताने लगा डर! अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे की हत्या में बड़ा खुलासा

एसटीएफ की पूछताछ में यह भी पता चला कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा कई सालों तक साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते रहे, लेकिन साल 2025 में उनके बीच आपसी मतभेद हो गया। इसके चलते दोनों अलग हो गए और अपने-अपने नेटवर्क के जरिए आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हरियाणा STF आईजी सतीश बालन ने बताया कि पूछताछ में रमन ने ये भी बताया कि वह साल 2017 में अपने असली पासपोर्ट पर अमेरिका गया था, लेकिन उसने अमेरिका में आव्रजन नियमों का उल्लंघन किया। इसके चलते उसे 9 महीने जेल में भी रहना पड़ा। इसी बीच उसकी मुलाकात वीरेंद्र सांभी से हुई। वीरेंद्र ने रमन को गैंगस्टर काला राणा से मिलवाया। इसके बाद काला राणा ने उसे नोनी राणा से मिलाया और नोनी ने रमन को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात सदस्य रोहित गोदारा से मिलवाया।