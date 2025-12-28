कश्मीर में नेताओं को किया गया नजरबंद, जानें क्यों है मुफ्ती परिवार समेत इनके घर पुलिस का कड़ा पहरा?

सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के कार्यालय ने भी एक्स पोस्ट के जरिए पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यालय की ओर से कहा गया है कि पुलिस ने आधिकारिक रूप से सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी को सूचित किया है कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया है और बाहर निकलने से रोक दिया गया है। उनके कार्यालय ने यह भी दावा किया कि देर रात से छात्रों की गिरफ्तारी की खबरें मिल रही हैं और उनके परिवारों को पुलिस द्वारा डराया-धमकाया जा रहा है।