Bengal Politics: वाममोर्चा की ‘ऐतिहासिक भूल’ जब सीएम रहते ज्योति बसु को मिला था PM बनने का ऑफर

दरअसल, ज्योति बसु का जन्म 8 जुलाई 1914 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे। बेटे को बैरिस्टर बनाने के लिए उन्होंने साल 1935 में बसु को लंदन भेजा। लंदन में वकालत की पढ़ाई के दौरान ज्योति बसु मार्क्स और लास्की की दलीलों में इतना रम गए कि 1940 में भारत लौटने के बाद अगले 60 सालों तक देश के सबसे बड़े वामपंथी चेहरों में से एक रहे। बसु 1946-47 में वह रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल विधानसभा में चुने गए। 1947 में भारत के आजाद होने पर बंगाल विधानसभा का सदस्य बने। 1964 में CPI के विभाजन के बाद वह CPM के संस्थापक सदस्य बने और 2008 तक CPM की हाईएस्ट बॉडी पॉलित ब्यूरो के सदस्य रहे।