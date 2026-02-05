पीएम मोदी के साथ कुछ करने की तैयारी में थे कांग्रेस सांसद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया बड़ा दावा

संसद के मौजूदा सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस के दौरान लोकसभा में लगातार हंगामे का माहौल बना हुआ है। विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। इसी कड़ी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सदन को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति अभिभाषण पर जवाब देने से सलाहपूर्वक रोका गया है। यह निर्णय सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।