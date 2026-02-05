Parliament Session: नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्ष ने बनाई रणनीति, राहुल-खरगे पहुंचे

गुरुवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। संसद के उच्च सदन में पीएम मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहें। बता दें कि बुधवार को राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई थी। इसके अलावा लोकसभा में भी काफी हंगामा हुआ, जिसके कारण पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन नहीं हो पाया।