Love Jihad: 3 बच्चों के बाप ने नाम बदल कर हिंदू लड़की को प्यार में फंसाया, अश्लील वीडियो बना किया ब्लैकमेल

इसके बाद पीड़िता डर गई और उसने रुस्तम से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन रुस्तम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह उसे बार-बार फोन करता और वीडियो वायरल करने की धमकी देता। पीड़िता ने उसकी बात नहीं मानी तो तो रुस्तम ने उसका अश्लील वीडियो Social Media पर डाल दिया। आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत कर के 12 दिसंबर को पुलिस में इस लव जिहाद (Love Jihad) के मामले की शिकायत दी। इसके बाद जब रुस्तम ने लड़की को फोन किया और मिलने बुलाया तो पुलिस भी सिविल कपड़ों में उसके साथ वहां पहुंच गई। मीठापुर बस स्टैंड के पास रुस्तम जैसे ही पीड़िता के पास पहुंचा तो Bihar Police ने उसे पकड़ लिया।