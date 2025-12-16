16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

राष्ट्रीय

Love Jihad: 3 बच्चों के बाप ने नाम बदल कर हिंदू लड़की को प्यार में फंसाया, अश्लील वीडियो बना किया ब्लैकमेल

Love Jihad: पटना में तीन बच्चों के बाप ने नाम बदल कर हिंदू लड़की को लव जिहाद में फंसाया और उसका अश्लील वीडियो बना कर उसे ब्लैकमेल भी किया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 16, 2025

Love Jihad in bihar

आरोपी की मोहम्मद रुस्तम उर्फ सोनू (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार के पटना में लव जिहाद (Love Jihad) का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां मुस्लिम शख्स ने नाम बदल कर एक हिंदू लड़की को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर सच्चाई सामने आने पर वीडियो के जरिए लड़की को ब्लैकमेल किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद रुस्तम के रूप में हुई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रुस्तम ने सोनु बनकर पटना के रामकृष्णा नगर में रहने वाली पीड़िता को शादी का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। रुस्तम न सिर्फ पहले से शादीशुदा है बल्कि उसके तीन बच्चे भी हैं।

रॉन्ग नंबर के जरिए हुई पहचान

दोनों की पहचान एक रॉन्ग नंबर के जरिए हुई। दरअसल जनवरी में रुस्तम ने गलती से पीड़िता को फोन लगाया था जिसके बाद दोनों की बातें होने लगी। इसके बाद दोनों की नजदीकि बढ़ गई और रुस्तम ने पीड़िता से अपने प्यार का इजहार कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलने का फैसला लिया। रुस्तम ने पीड़िता को करबिगहिया के एक होटल में मिलने बुलाया और वहां शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। इसके बाद दोनों कई बार होटल में मिली और इस दौरान रुस्तम ने पीड़िता का एक अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया।

कई महीनों बाद पता चला सोनू मुसलमान है

पीड़िता ने बताया कि कई बार फोन पर बात करते हुए रुस्तम के आसपास से बच्चों की आवाज आती तो वह कहता कि गली में बच्चे खेल रहे हैं। जब पीड़िता ने रुस्तम पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो वह बार-बार बात को टाल देता। इसी के चलते पीड़िता को शक हुआ और उसने रुस्तम की छानबीन शुरू की जिसके बाद उसे पता चला कि जिस लड़के से वह सोनू समझ कर बात कर रही थी वह मुसलमान है और उसके बच्चे भी हैं।

सोशल मीडिया पर डाला अश्लील वीडियो

इसके बाद पीड़िता डर गई और उसने रुस्तम से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन रुस्तम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह उसे बार-बार फोन करता और वीडियो वायरल करने की धमकी देता। पीड़िता ने उसकी बात नहीं मानी तो तो रुस्तम ने उसका अश्लील वीडियो Social Media पर डाल दिया। आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत कर के 12 दिसंबर को पुलिस में इस लव जिहाद (Love Jihad) के मामले की शिकायत दी। इसके बाद जब रुस्तम ने लड़की को फोन किया और मिलने बुलाया तो पुलिस भी सिविल कपड़ों में उसके साथ वहां पहुंच गई। मीठापुर बस स्टैंड के पास रुस्तम जैसे ही पीड़िता के पास पहुंचा तो Bihar Police ने उसे पकड़ लिया।

Hindi News / National News / Love Jihad: 3 बच्चों के बाप ने नाम बदल कर हिंदू लड़की को प्यार में फंसाया, अश्लील वीडियो बना किया ब्लैकमेल

