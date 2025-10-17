शादी का झांसा देकर आरोपी 9 साल से कर रहा था देहशोषण, पांच बार करवाया गर्भपात

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)
अजमेर। शादी का झांसा देकर 9 साल से युवती का देहशोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता नाबालिग थी तब से आरोपी उसका देहशोषण कर रहा है। पीड़िता ने आरोपी युवक पर अश्लील फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगाए हैं। गेगल थाना पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि 9 साल पहले गांव के एक युवक ने उसको प्रेमजाल में फांस लिया। जब व नाबालिग थी तब से उसको शादी का झांसा देकर आरोपी देहशोषण करता आ रहा है। शादी की बात पर वह हमेशा टालमटोल करता रहा। आरोपी ने कुछ समय पहले उससे हस्ताक्षर करवा लिव इन रिलेशनशिप के दस्तावेज बनवाकर नोटरी करवा ली। इसके बाद भी आरोपी युवक उसके साथ संबंध बनाता रहा। लम्बे समय से शारीरिक शोषण करने के बाद में आरोपी ने गतदिनों उससे शादी करने से इन्कार कर दिया।
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी के प्रेम संबंधों से वह पांच मर्तबा गर्भवती हुई। आरोपी ने उतनी ही बार दवा देकर उसका गर्भपात करवा दिया। अब आरोपी ने उससे शादी करने से साफ इन्कार कर दिया। वह उसको अश्लील फोटो-वीडियो को वायरल कर बदनाम करने की धमकी दे रहा है।
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह आरोपी की धमकियों से परेशान होकर जब अदालत में इस्तगासा दायर कर प्रकरण दर्ज करवाने गई तो आरोपी युवक अपने दोस्तों के साथ पहुंचा। आरोपी व उसके दोस्तों ने उसे धमकाया। आरोपी पुलिस अधिकारियों से भी अपने रसूखात होने का हवाला देकर मामला रफादफा करने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर बलात्कार और पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।
