शादी का झांसा देकर आरोपी 9 साल से कर रहा था देहशोषण, पांच बार करवाया गर्भपात

पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि 9 साल पहले गांव के एक युवक ने उसको प्रेमजाल में फांस लिया। जब व नाबालिग थी तब से उसको शादी का झांसा देकर आरोपी देहशोषण करता आ रहा है। शादी की बात पर वह हमेशा टालमटोल करता रहा। आरोपी ने कुछ समय पहले उससे हस्ताक्षर करवा लिव इन रिलेशनशिप के दस्तावेज बनवाकर नोटरी करवा ली। इसके बाद भी आरोपी युवक उसके साथ संबंध बनाता रहा। लम्बे समय से शारीरिक शोषण करने के बाद में आरोपी ने गतदिनों उससे शादी करने से इन्कार कर दिया।