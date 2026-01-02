‘पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, न कि नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला चंदा’, मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने कहा है कि पेंशन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है, न कि नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला चंदा। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर), कलपाक्कम की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए की। ये याचिकाएं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के उस आदेश के खिलाफ थीं, जिसमें कुछ तकनीकी कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) से सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) योजना में स्विच करने की अनुमति दी गई थी।